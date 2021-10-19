Кабмин утвердил правила блокировки связи в колониях РФ

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Правительство РФ в соответствии со статьей 64 ФЗ "О связи" утвердило правила взаимодействия ФСИН с сотовыми операторами для блокировки связи в колониях и СИЗО. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что блокировка связи будет осуществляться в случаях использования абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях следственных изоляторов и исправительных учреждений.

Руководитель колонии не позднее 24 часов с момента обнаружения незаконного пользования связью должен направить оператору уведомление о прекращении оказания услуги. Не позднее трех суток оператор обязан прекратить предоставление связи на срок, определяемым руководителем колонии или СИЗО.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий выполнить постановление Европейского суда по правам человека о свиданиях заключенных с юристами. Его положения вводят запрет на проход юристов и адвокатов в колонию с любыми средствами связи.

