В Госдуме предложили запретить адвокатам проходить в колонии с телефонами

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Госдуму внесен законопроект, позволяющий выполнить постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о свиданиях заключенных с юристами. Об этом сообщает "Комменсант".
Данный проект подразумевает запрет на проход юристов и адвокатов в колонию с любыми средствами связи, а также с фото- и аудиотехникой.
Как пояснил один из авторов проекта, такая мера необходима для того, чтобы юристы не смогли передавать мобильные телефоны осужденным. Сами же адвокаты называют эту причину смехотворным предлогом.
Юристам разрешается иметь при себе лишь копировально-множительную технику и фотоаппаратуру для снятия копий с материалов личного дела осужденного. Однако делать это необходимо будет в специальном помещении и без присутствия заключенного.
Один из авторов поправок Анатолий Выборный пояснил, что запрет необходим для борьбы с тюремными call-центрами.
"Мы сталкиваемся с множеством мошеннических звонков из мест лишения свободы. Тысячи таких преступлений совершаются с использованием средств связи. Мы же в этой ситуации должны адекватно принимать соответствующие меры реагирования? Конечно, должны", – сказал он.
Однако не все поддерживают данную инициативу. Советник ФПА Нвер Гаспарян считает, что эти поправки нарушают права не только заключенных, но и самих адвокатов.
Он подчеркнул, что разработчики законопроекта не консультировались с ФПА, хотя поправки напрямую касаются защитников.
Ранее стало известно, что для арестантов СИЗО в России планируется добавить новые платные услуги и расширить перечень разрешенных к передаче вещей.
Согласно документу, содержащиеся под стражей получат право иметь при себе, получать в посылках и покупать больше предметов, чем сейчас.
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