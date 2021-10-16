Во Владикавказе по факту беспорядков в колонии возбудили уголовное дело

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Во Владикавказе следователи возбудили уголовное дело по факту беспорядков, которые устроили заключенные в исправительной колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК в Северной Осетии.
"Во Владикавказе по факту массовых беспорядков в ИК-1 возбуждено уголовное дело", – сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе федеральной службы исполнения наказания рассказали, что бунт начался из-за проведения массовых обысков. По информации ведомства, беспорядки организовали двое заключенных.
Бунт произошел накануне, представители силовых структур заявили, что подавили беспорядки. По некоторым данным, в колонии находятся 600 человек.
Заключенные устроили бунт в колонии во Владикавказе