Во Владикавказе по факту беспорядков в колонии возбудили уголовное дело

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Во Владикавказе следователи возбудили уголовное дело по факту беспорядков, которые устроили заключенные в исправительной колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК в Северной Осетии.

"Во Владикавказе по факту массовых беспорядков в ИК-1 возбуждено уголовное дело", – сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе федеральной службы исполнения наказания рассказали, что бунт начался из-за проведения массовых обысков. По информации ведомства, беспорядки организовали двое заключенных.

Бунт произошел накануне, представители силовых структур заявили, что подавили беспорядки. По некоторым данным, в колонии находятся 600 человек.

