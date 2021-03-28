Заключенные устроили бунт в колонии строгого режима в Свердловской области

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В колонии строгого режима в Каменске-Уральском Свердловской области несколько заключенных устроили бунт, рассказал ТАСС начальник пресс-службы ГУ ФСИН по региону Александр Левченко.

По его словам, подобные ситуации происходят в колониях постоянно.

"Это колония строгого режима для рецидивистов. Люди, которые привыкли манипулировать другими людьми, хотели получить определенные преференции и нанесли себе лезвиями незначительные порезы, несколько человек", – отметил Левченко.

Он добавил, что по факту произошедшего будет организована проверка. При обнаружении попыток сговора к нарушителям применят дисциплинарное воздействие вплоть до уголовного.

Ранее жертвами бунтов в трех тюрьмах Эквадора стали 67 человек. По предварительным данным, бунты вспыхнули из-за борьбы враждующих банд наркоторговцев. Ранения получили несколько охранников.

