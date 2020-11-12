Прокуратура организовала проверку колонии под Новосибирском из-за убийства осужденного

10:47
Фото: СК РФ по Новосибирской области
В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту убийства 39-летнего осужденного в исправительной колонии № 13. Прокуратура инициировала выездную проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Тело осужденного с признаками насильственной смерти в виде множественных гематом и ссадин в области головы обнаружили 11 ноября.
На место происшествия выехал куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и прокурор Убинского района. Организована работа следственно-оперативной группы из сотрудников СК и главка МВД по Новосибирской области.
Прокуратура проведет комплексную проверку деятельности учреждения, в том числе оценит вопросы соблюдения законодательства об обеспечении режима и надзора, а также исполнения законодательства об оперативно-разыскной деятельности.
В пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области заявили, что убийство произошло на почве личного конфликта между осужденными. Там также опровергли информацию о бунте в колонии, отметив, что учреждение работает в штатном режиме.
16 сентября ГУФСИН по Челябинской области сообщило, что националист Маским "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в исправительном учреждении. Его тело нашли в камере. Следственный комитет отверг предположения о криминальном характере смерти Марцинкевича.
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