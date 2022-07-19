Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе в Париже – СМИ

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Один человек погиб и четверо были ранены в результате стрельбы в баре в 11-ом округе Парижа. Об этом со ссылкой на полицию сообщает BFMTV.

"В 21:35 двое вышли из машины и выстрелили в двух человек, сидевших на террасе", – говорится в сообщении.

По информации телеканала, одного нападавшего задержали, а второй находится в бегах.

Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил трех человек в торговом центре в американском штате Индиана. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы. Нападавшего обезвредил посетитель ТЦ, который имел при себе оружие. В результате преступник получил ранение и скончался.

До этого 14 человек погибли в результате стрельбы в баре в ЮАР. Отмечалось, что смерть 12 человек правоохранители зафиксировали по прибытии на место происшествия. Еще двое граждан скончались от полученных ран позднее.