Студенты пострадали при нападении в Университете Ле-Мана во Франции – СМИ

18:08
Фото: AP Photo/Hussein Malla
Мужчина с ножом совершил нападение в Университете Ле-Мана во Франции. В результате пострадали несколько студентов, сообщает газета Ouest-France.
Уточняется, что инцидент произошел в 13:30 (15:30 по московскому времени) на филологическом факультете вуза. На место были вызваны сотрудники полиции и экстренных служб. Предполагаемого нападавшего удалось задержать спустя примерно полчаса после инцидента.
По предварительным данным, ранения получили как минимум четыре студента.
В середине января похожий инцидент случился в Японии: молодой человек с ножом напал на людей у входа в Токийский университет. В этот день там проходили вступительные испытания. В результате пострадали три человека, их госпитализировали. Нападавшего задержали.
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