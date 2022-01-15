Три человека пострадали при нападении у Токийского университета – СМИ

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Молодой человек с ножом напал на людей у Токийского университета. Об этом сообщает телеканал NHK.

По информации СМИ, инцидент произошел в субботу у входа в университет, где проходили вступительные экзамены.

В результате случившегося пострадали три человека. Они были госпитализированы.

Как уточнили в полиции, пострадавшие получили ранения в области спины. Двое из них – ученики старших школ, еще один – мужчина около 70 лет.

По подозрению в совершении преступления был задержан 17-летний молодой человек. По факту происшествия полиция начала расследование.

Ранее правоохранители в Токио арестовали молодого мужчину, который начал размахивать ножом в поезде. После этого он разлил горючую жидкость и поджег ее.

Поступали также сообщения, что в вагоне распылили соляную кислоту. В результате случившегося пострадали не менее 17 человек.

Позднее злоумышленник заявил, что подражал суперзлодею из комиксов Джокеру. Он отметил, что сожалеет, что никого не убил.