Три человека пострадали при нападении у Токийского университета – СМИ

06:29
Фото: depositphotos/TKKurikawa
Молодой человек с ножом напал на людей у Токийского университета. Об этом сообщает телеканал NHK.
По информации СМИ, инцидент произошел в субботу у входа в университет, где проходили вступительные экзамены.
В результате случившегося пострадали три человека. Они были госпитализированы.
Как уточнили в полиции, пострадавшие получили ранения в области спины. Двое из них – ученики старших школ, еще один – мужчина около 70 лет.
По подозрению в совершении преступления был задержан 17-летний молодой человек. По факту происшествия полиция начала расследование.
Ранее правоохранители в Токио арестовали молодого мужчину, который начал размахивать ножом в поезде. После этого он разлил горючую жидкость и поджег ее.
Поступали также сообщения, что в вагоне распылили соляную кислоту. В результате случившегося пострадали не менее 17 человек.
Позднее злоумышленник заявил, что подражал суперзлодею из комиксов Джокеру. Он отметил, что сожалеет, что никого не убил.
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