Мужчина устроил резню на автобусной остановке в японском городе Кавасаки

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Два человека погибли при нападении мужчины с ножом на группу школьников и взрослых в японском городе Кавасаки, передает РИА Новости.

Среди них есть один ребенок. Еще 16 человек пострадали, большинство из них – ученицы младших классов.

Нападавший умер в больнице, не приходя в сознание, после полученного ранения. В городе усилена охрана образовательных учреждений и школьных маршрутов.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших девочек скончалась. Это была ученица первого класса частной школы Caritas. 13 раненных – дети в возрасте шести-семи лет, пятеро в тяжелом состоянии.

Трое взрослых находятся в состоянии "остановки сердца и легких". Констатировать смерть в Японии имеют право только врачи, а сотрудники скорой лишь фиксируют состояние человека по внешним признакам.

Мужчина напал на первоклассниц на автобусной остановке. Автобус должен был забрать первоклашек и отвезти их в школу. После происшествия занятия в школе отменили.