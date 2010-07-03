Одна из пострадавших при нападении в японском Кавасаки скончалась

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Ученица первого класса, которая пострадала утром во вторник при нападении неизвестного мужчины с ножом, скончалась. Об этом сообщила телекомпания NHK.

Согласно последним данным, ранения получили 16 человек. 13 из них, в том числе погибшая девочка – ученицы первого класса частной школы Caritas. Это дети в возрасте шести-семи лет.

Ножевые ранения получили еще трое взрослых. Один из них, согласно формулировке сотрудников скорой помощи, в состоянии "остановки сердца и легких". Констатировать смерть в Японии имеют право только врачи, а сотрудники скорой лишь фиксируют состояние человека по внешним признакам.

Среди получивших ранения девочек, пять находятся в тяжелом состоянии.

К настоящему моменту известно, что полиция задержала преступника. При этом он успел ранить себя ножом, в результате чего находится без сознания. На месте трагедии найдены два ножа.

Мужчина напал на первоклассниц на автобусной остановке. Автобус должен был забрать первоклашек и отвезти их в школу. После происшествия занятия в школе отменили.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате нападения неизвестного с ножом в японском городе Кавасаки возросло до 19.