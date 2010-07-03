Число пострадавших при нападении неизвестного с ножом в Японии возросло до 19

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Число пострадавших в результате нападения неизвестного с ножом в японском городе Кавасаки возросло до 19, передает агентство Киодо, ссылаясь на службу пожарной охраны, в ведении которой в Японии находится служба скорой помощи.

По информации агентства, людей на автобусной остановке атаковал 50-летний неизвестный мужчина. Он ранил ножом 19 человек. Двое находятся в критическом состоянии, в том числе ребенок. Среди раненых также есть дети.

Преступник был задержал полицией. В момент задержания он ранил и себя. Его состояние также оценивается как критическое.

На месте найдены два ножа. Подробности происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что от действий неизвестного в японском городе Кавасаки пострадали 15 человек.