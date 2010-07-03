Неизвестный ранил ножом 15 человек в японском городе Кавасаки

Фото: nhk.or.jp

На автобусной остановке в городе Кавасаки под Токио неизвестный ранил ножом 15 человек, сообщила телекомпания NHK.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, в том числе ребенок.

Сообщается также, что при задержании преступник ранил себя в плечо. Его состояние тоже оценивается как критическое.

На месте случившегося найдены два ножа. Подробности инцидента выясняются.