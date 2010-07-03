Большинство пострадавших при атаке в японском Кавасаки – ученицы 1-го класса

Согласно сводкам полиции, большинство пострадавших в результате нападения неизвестного с ножом в японском городе Кавасаки – дети 6-7 лет, сообщают местные СМИ.
Из 16 пострадавших 13 – это ученицы первого класса частной школы Caritas, которые ждали свой автобус на остановке. Одна из них, а также мужчина 30 лет находятся в критическом состоянии. Сообщается, что ранения получили еще двое взрослых.
Официально объявлено, что они находятся в состоянии "остановки сердца и легких", так как констатировать смерть в Японии имеют право только врачи, а сотрудники скорой помощи лишь фиксируют состояние человека по внешним признакам. В настоящее время они находятся в реанимации.
По данным местной больницы, в которую было доставлено пять детей, их состояние оценивается как тяжелое.
В настоящий момент известно, что преступник задержан. Сообщается, что при задержании он успел ранить и себя. На месте найдены два ножа. Подробности происшествия выясняются.
Школа Caritas – образовательное объединение, в которое входит детский сад, начальная школа, женская средняя и старшая и женский двухгодичный университет. Это объясняет, почему среди пострадавших только девочки. Автобус должен был забрать первоклашек и отвезти их в школу. После происшествия занятия в школе отменили.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при нападении неизвестного с ножом в Японии возросло до 19. Людей на автобусной остановке атаковал 50-летний мужчина.
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