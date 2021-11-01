Напавший на людей в поезде японец сказал, что подражает Джокеру – СМИ

Японец Кета Хаттори, напавший на людей в экспрессе железнодорожной компании Keio, заявил, что подражает суперзлодею из комиксов Джокеру. Об этом сообщает японское агентство Киодо.

Мужчина рассказал следствию, что постарался одеться, как Джокер, который в комиксах носит фиолетовый костюм. Также определенную роль в его поступке сыграла сцена из одноименного фильма, где главный герой нападает на людей в поезде.

Хаттори заявил, что за два часа до преступления побывал в районе Сибуя, где раньше особенно широко отмечался Хэллоуин. Он объяснил, что выбрал экспресс, поскольку там много людей, а большие интервалы между станциями затруднят бегство жертв.

Также злоумышленник признался, что сожалеет, что никого не убил. Он уже заявлял о намерении убить несколько человек, чтобы его приговорили к смертной казни.

Накануне полиция Токио арестовала молодого мужчину, который начал размахивать ножом в поезде в столичном регионе Японии. После этого он разлил горючую жидкость и поджег ее. Поступали также сообщения, что в вагоне распылили соляную кислоту. В результате несколько сидений загорелись.

В ходе инцидента пострадали не менее 17 человек. Пожилой мужчина сейчас находится без сознания.

Накануне священник открыл стрельбу после нападения неизвестного в церкви на улице Генерала Белобородова в воскресенье, 31 октября. Мужчина устроил драку с батюшкой в туалете храма, но тот не растерялся, достал сигнальный пистолет и сделал предупредительный выстрел. После этого хулиган нанес еще несколько ударов священнику и скрылся.