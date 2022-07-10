14 человек погибли при стрельбе в баре в ЮАР – СМИ

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В результате стрельбы в баре в ЮАР погибли 14 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, смерть 12 человек зафиксировали правоохранители по прибытии на место происшествия. Еще двое граждан скончались от полученных ран позднее.

Ранее сообщалось, что на заводе СПГ OneOk в городе Медфорд в штате Оклахома произошел взрыв. Уточняется, что жители ближайших домов были эвакуированы, а некоторые дороги перекрыты. По предварительным данным, пострадавших нет.

