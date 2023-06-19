Тело младшего брата основателя группы Cream Soda Свиргунова нашли в Ярославской области

Фото: vk.com/strnov

Тело младшего брата основателя музыкальной группы Cream Soda Романа Свиргунова обнаружили в Ярославской области. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что тело Свиргунова-младшего, который в марте вместе с братом Дмитрием и друзьями провалился под лед, нашли в районе деревни Новые Ченцы. Населенный пункт располагается на побережье реки Волга.

20 марта в селе Диево-Городище Дмитрий Свиргунов с компанией из десяти человек решили пройтись по льду реки Волги. В результате пятеро из них провалились в воду. Двоих удалось достать сразу, один из спасенных позже скончался от переохлаждения.

В этот же день было найдено тело Свиргунова, родственники опознали его и подтвердили смерть мужчины.

19 мая стало известно, что тело Аристарха Ухтомского, друга Дмитрия Свиргунова, нашли в Костромской области. После опознания тела родственники подтвердили, что это Ухтомский.

Водолазы прекратили поиски брата и друга основателя группы Cream Soda под Ярославлем