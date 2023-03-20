"Произошла трагедия": что известно о гибели основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова

В Ярославской области погиб сооснователь группы Cream Soda, автор песен "Никаких больше вечеринок" и "Плачу на техно" Дмитрий Свиргунов. По данным регионального СК, вместе с компанией друзей он вышел на Волгу и провалился под лед. Подробнее – в материале Москвы 24.



"Еще вечером лед был нормальный"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ярославской области"

10 человек вышли на лед Волги в ночь с 19 на 20 марта недалеко от села Диево-Городище в Ярославской области, рассказали в СУ СК по региону. В 350 метрах от берега пятеро из них провалились под воду: 34-летний музыкант, сооснователь российской группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат Роман с девушкой Валерией Дерман, экс-хоккеист Георгий Киселев и музыкант Аристарх Ухтомский.

Уточняется, что спасатели вытащили из воды Дерман и Ухтомского, однако позже мужчина скончался в машине скорой помощи от переохлаждения. "Минут 20–25 пробыл в воде, прежде чем его достали водолазы", – сообщил "Газете.ру" начальник регионального "Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" Олег Беловошин.

Тело Свиргунова сотрудники МЧС нашли позднее в 40 метрах от полыньи. Поиски еще двоих продолжаются.

По словам Беловошина, компания проигнорировала запрет выходить на лед, который действует в регионе. "Еще вечером лед был нормальный, а ночью его подмыло, хотя визуально этого не видно. 5 человек провалились под лед. Девушку смогли вытащить ее друзья. Один парень ухватился за кромку льда, его смогли достать приехавшие спасатели. Но в тот момент его состояние уже было критическим. Его два часа реанимировали спасатели-водолазы, два раза заводили сердце", – рассказал Беловошин 76.ru.

Он добавил, что там, где молодые люди провалились в воду, течение "в три раза сильнее, чем в остальных местах".

Позднее губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал жителей не выходить на лед. "Искренние соболезнования родным. Призываю жителей региона не выходить на лед. Его толщина уже недостаточная, идет быстрое таяние покрова, он рыхлый и неоднородный", – написал он в своем телеграм-канале.

"С тобой иду по дну"

Фото: instagram.com (признана экстремистской на территории РФ)/dimanova

Официальных данных о том, зачем компания вышла на лед, нет: региональный СК выясняет подробности происшествия. При этом в администрации Некрасовского района области сообщили, что друзья решили сходить по Волге в деревню Ченцы.





из сообщения администрации Некрасовского района Ярославской области И на обратном пути произошла трагедия: лед не выдержал.

По другой версии, молодые люди танцевали на льду. "Компания включила музыкальную колонку и начала танцевать на замерзшей реке. В итоге лед треснул, и пять человек ушли под воду", – рассказал РЕН ТВ очевидец произошедшего.

Отец Дмитрия и Романа Андрей Свиргунов сказал, что не знал ничего об их планах перейти реку. "Не было такой традиции у них. Если это и произошло, то это точно случайность. Дима не любит экстрим, это на него не похоже. Роман тоже мой сын. Есть еще Денис, но он школьник, поэтому был в школе, а не с ними", – сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как пояснил "Коммерсанту" один из знакомых Дмитрия, в Диево-Городище у музыканта был загородный дом, который он купил во время пандемии и куда часто приезжал на отдых. Накануне он отмечал там с друзьями свой день рождения. Собеседник издания добавил, что последний раз Дмитрий был в Сети на своей странице во "ВКонтакте" в 02:53.

Группа Cream Soda выложила в официальных аккаунтах пост со словами: "Произошла трагедия". "Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС (пост был опубликован до того, как тело Дмитрия обнаружили спасатели. – Прим. ред.). Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим", – говорится в сообщении.

В Сети также обсуждают, что пять лет назад группа Cream Soda выпустила песню "Волга", где звучат строки "С тобой иду по дну, в плену весенних губ я утону". Фанаты считают, что композиция стала пророческой.