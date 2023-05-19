19 мая, 19:23Происшествия
Тело Ухтомского, провалившегося под лед с основателем группы Cream Soda, нашли в Волге
Фото: vk.com/Any Act
Тело Аристарха Ухтомского, друга основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, провалившегося под лед реки Волги, нашли в Костромской области. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.
"В ходе проведения процедуры опознания установлен юноша 1995 года рождения, который числился пропавшим без вести в акватории реки Волги вблизи села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области", – указано в сообщении.
После опознания тела родственники подтвердили, что это Ухтомский. Поиски еще одного пропавшего мужчины 1997 года продолжаются, добавили в ведомстве.
20 марта в селе Диево-Городище Дмитрий Свиргунов с компанией из десяти человек решили пройтись по льду реки Волги. В результате пятеро из них провалились в воду. Двоих удалось достать сразу, один из спасенных позже скончался от переохлаждения.
В этот же день было найдено тело Свиргунова, родственники опознали его и подтвердили смерть мужчины.
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