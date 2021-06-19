Прокуратура назвала возможную причину крушения самолета в Кузбассе

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Экипаж потерпевшего крушение самолета L-410 сообщал об отказе одного из двигателей. Об этом заявили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Также в надзорном органе отметили, что воздушное судно столкнулось с лесным массивом.

"В 10:17 экипаж доложил об отказе одного из двигателей. В процессе снижения столкнулся с лесным массивом. Предварительно, четверо погибших", – сказали в ведомстве.

Известно, что в результате случившегося погибли четыре человека. Еще восемь пострадавших получили различные ранения. Об их состоянии не сообщается.

Уточняется, что крушение произошло в Промышленновском районе Кемеровской области. Всего на борту самолета на момент происшествия находились 17 парашютистов.

Позднее РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб сообщило, что число погибших при крушении самолета L-410 в Кемеровской области возросло до семи человек.

