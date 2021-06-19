Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области

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Самолет потерпел крушение в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.

"Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт", – пояснили в ведомстве.

Известно, что в результате случившегося погибли четыре человека. Еще восемь пострадавших получили различные ранения. Об их состоянии не сообщается.

Уточняется, что крушение произошло в Промышленновском районе Кемеровской области. В центре добавили, что всего на борту самолета на момент происшествия находились 17 парашютистов.

Ранее в Тюменской области две женщины получили травмы в результате жесткой посадки самолета Ан-2. Всего на борту находились семь человек. Уточнялось, что лайнер принадлежал авиакомпании Utair.