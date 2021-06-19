Число погибших при крушении самолета в Кемеровской области возросло до 7

Фото: телеграм-канал Baza

Число погибших при крушении самолета L-410 в Кемеровской области возросло до семи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате крушения.

Кроме того, согласно уточненным данным, в результате произошедшего пострадали 13 человек. Информации об их состоянии пока нет.

"На воздушном судне находилось 20 человек, из них 7 погибли и 13 пострадали", – подтвердили в экстренных службах.

Самолет L-410 завалился на левый борт после взлета с аэродрома Танай. Крушение произошло в Промышленновском районе Кемеровской области.

Уточняется, что в данный момент в районе падения ведутся поисково-спасательные работы.