Прокуратура Москвы проконтролирует дело о получении ожогов ребенком при падении с самоката

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прокуратура Москвы проконтролирует ход дела о получении ожогов ребенком после падения с самоката. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Известно, что инцидент произошел на улице Федора Полетаева 17 июня текущего года. Мальчик 2011 года рождения обжегся, упав на горячий асфальт.

"Кузьминская межрайонная прокуратура проводит по данному факту проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства", – говорится в заявлении.

Уточняется, что прокуратура также взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, открытого по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее сообщалось, что на месте произошедшего происходила укладка асфальта. Мама пострадавшего мальчика подчеркивала, что место проведения работ не было огорожено.