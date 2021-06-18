Десятилетний мальчик госпитализирован после падения с самоката в Москве

17:49
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Десятилетний мальчик попал в горячий асфальт, катаясь на самокате на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.
"По предварительной информации, днем 17 июня малолетний мальчик 2011 года рождения, проезжая на самокате по улице Федора Полетаева, где происходила укладка асфальта, упал, в результате чего был доставлен в медицинское учреждение с термическими ожогами", – говорится в сообщении.
Мама мальчика подчеркнула, что место проведения работ не было огорожено. В прокуратуре добавили, что по факту случившегося будет организована проверка.
"Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований безопасности при производстве работ", – заявили в прокуратуре.
Там заключили, что соответствующие меры реагирования будут приняты при наличии оснований.
Ранее мужчина на электросамокате наехал на пожилую женщину в московском парке, после чего она получила перелом руки. Специалисты проводят проверку по факту происшествия. Известно, что инцидент произошел в Нескучном саду.
Власти обсуждают способы регулирования пользования электросамокатами
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