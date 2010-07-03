При столкновении автобуса и грузовика на Кубани пострадали 17 человек

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На трассе А-146 в Северском районе Краснодарского края рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Имеются данные о 17 пострадавших. Погибших нет.

Авария произошла утром в среду, 19 июня, на 40-м километре трассы. "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщает, что в салоне автобуса в момент ДТП находились не менее 30 человек. Пострадавших доставили в ЦРБ Ильинского.

Еще одна крупная авария с участием пассажирских автобусов произошла в Краснодарском крае 9 июня. Два туристических автобуса столкнулись в Имеретинской низменности – один из водителей не уступил дорогу. На месте происшествия работало 19 бригад скорой помощи. За медпомощью обратились 26 человек.

