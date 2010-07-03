Два человека погибли в ДТП на Каширском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Каширском шоссе в столичном районе Москворечье-Сабурово произошло ДТП. Погибли два человека, сообщает ГУ МВД по Москве.

Мотоциклист сбил пешехода, который перебегал шоссе в неположенном месте в районе дома № 53 по Каширскому шоссе. Погибли оба – и мотоциклист, и пешеход.

При этом мотоцикл отбросило к остановке в 400 метрах от места аварии.