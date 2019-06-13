ДТП с участием рейсового автобуса и легковушки произошло в ТиНАО

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой пресс-службу ГИБДД ГУ МВД по столице.

Авария произошла на улице Адмирала Корнилова. В результате автобус с людьми снес фонарный столб. Пострадали четыре человека, они получили незначительные травмы, отметили в ведомстве.

В настоящее время в районе ДТП перекрыто движение. Подробности случившегося Москве 24 рассказал очевидец.

"Легковая машина отъезжала и повернула налево. А по противоположной стороне двигался синий автобус городской и прям в правый бок протащил легковушку, и поднял на столб. Там машина на две части развалилась, вертолет прилетел, людей грузят в машины скорой помощи. Три пенсионерки в салоне находились и мужчина за рулем. У одной женщины открытый перелом ноги, кровь хлещет. От Калужского шоссе в сторону Киевского все перекрыто", – рассказал он.

На место аварии прибыл санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ). Он эвакуировал одну пострадавшую. На борту вертолета женщину сопровождала авиамедицинская бригада.