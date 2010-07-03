Несколько автомобилей загорелось на северо-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Возгорание автомобилей, бытовок и производственного здания произошло на северо-востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МЧС, инцидент зафиксировали по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 27а, строение 2.

Происходило возгорание автомобилей на открытой площадке, четырех бытовок и одноэтажного производственного здания на общей площади 100 квадратных метров.

Подразделения оперативно ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало. На месте работали 10 единиц техники и 46 человек личного состава.