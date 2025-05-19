Бастрыкин: ИИ помог раскрыть убийства журналистки Дугиной и военкора Татарского

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Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) помогли раскрыть убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также выявить покушавшихся на писателя Захара Прилепина и ведущего Владимира Соловьева. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках Петербургского международного юридического форума.

Руководитель СК также подчеркнул, что в криминалистике применять ИИ можно только под жестким контролем человека.

"Перегружать искусственный интеллект и отодвигать следователя нельзя", – приводит слова Бастрыкина ТАСС.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что государство должно жестко контролировать развитие ИИ. По его словам, способности нейросетей к созданию дипфейков вредят обществу, затрудняют расследование преступлений и создают угрозу национальной безопасности. Он призвал рассмотреть законодательное регулирование данного вопроса.