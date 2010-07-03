ТЦ на севере Москвы эвакуировали из-за пожарной сигнализации

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Порядка 400 человек вывели на улицу после срабатывания пожарной сигнализации в торговом центе "Зиг-Заг" на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как выяснилось позже, тревога была ложной и сигнализация сработала несанкционированно. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Вчера в Москве эвакуировали здание Ярославского вокзала после сообщения об угрозе взрыва. Поступали также анонимные сообщения об угрозе взрыва на Киевском и Курском вокзалах, но там эвакуация не проводилась.