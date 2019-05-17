Короткое замыкание произошло в подвале РУДН

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В подвале Российского университета дружбы народов на улице Миклухо-Маклая произошло короткое замыкание без последующего горения в здании. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Из-за ЧП студентов и преподавателей эвакуировали. На место выехали спасатели, сведений о пострадавши не поступало.

Отмечается, что из здания вывели около 1500 человек.

