Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в квартире в Южном Бутове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Два человека пострадали при пожаре на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло на последнем этаже 14-этажного дома на улице Маршала Савицкого. До прибытия спасателей горящую квартиру покинули два человека – взрослый и ребенок. Им понадобилась помощь медиков.

Прибывшие пожарные спасли из соседней квартиры одного человека. В 10:34 огонь потушили.