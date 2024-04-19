Аэропорт Владикавказа в Северной Осетии закрылся на кратковременный ремонт из-за молнии

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Аэропорт Владикавказа закрылся на ремонт после попадания молнии во взлетно-посадочную полосу. Об этом со ссылкой на сообщение Росавиации пишет РИА Новости.

"Аэропорт Владикавказ в Республике Северная Осетия вечером в пятницу, 19 апреля, закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) – после удара молнии образовалась яма", – указано в сообщении.

В Росавиации отметили, что для оперативного ремонта в аэропорту есть все необходимые материалы. Пресс-служба аэропорта сообщает, что возобновление работы воздушной гавани планируется в течение двух часов.

Из-за кратковременного закрытия аэропорта на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли два рейса – Red Wings из Сочи и "Победа" из Москвы.

Ранее самолет авиакомпании "Россия" рейса FV-6283 из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска из-за сильного тумана. Видимость тогда снизилась до 100 метров. Самолет ушел на запасной аэродром в Хабаровск.

До этого самолет Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял одну из шин, в связи с чем был вынужден экстренно сесть в аэропорту Лос-Анджелеса. Обломки шины упали на стоянку для сотрудников аэропорта, в результате чего было повреждено несколько автомобилей.