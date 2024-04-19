ФСБ задержала москвича, причастного к распространению вредоносного ПО

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ пресекла деятельность жителя Москвы, который занимался распространением вирусного ПО с помощью Telegram. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе УФСБ России по столице и области.

Как сообщили спецслужбы, злоумышленник искал покупателей вредоносного программного обеспечения через администрируемый им сайт. Чтобы приобрести это ПО, нужно было написать в Telegram мужчине, который после оплаты высылал вирусный файл, ключ активации и поясняющее видео.

На жителя столицы завели уголовное дело по статье "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные из корыстной заинтересованности", по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее ФСБ и МВД обнаружили и изъяли 612 сим-боксов, которые применялись для нелегальной регистрации аккаунтов в соцсетях и электронных кошельков в интересах украинских террористических организаций. В рамках проводимой операции был задержан житель Санкт-Петербурга, который предоставлял соответствующие услуги. Сейчас стоит вопрос о возбуждении против него уголовного дела и привлечении к ответственности.

