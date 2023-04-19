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17:41

Происшествия

Открытое горение на шахте "Распадская" ликвидировано

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Открытое горение ликвидировали на шахте "Распадская" в Междуреченске Кемеровской области. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального главка МЧС.

"Открытое горение на шахте ликвидировано", – сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что на шахте "Распадская" вспыхнул пожар на глубине нескольких сотен метров. Находящихся в шахте людей эвакуировали.

По информации министерства угольной промышленности Кузбасса, пострадавших в результате происшествия, по предварительным данным, нет. Работа шахты временно приостановлена.

Позже в экстренных служба уточнили, что все горняки вышли на поверхность с шахты "Распадская". На момент возгорания в кузбасской шахте находились 275 человек.

Свыше 180 рабочих стали эвакуировать с шахты "Распадская" в Кузбассе из-за возгорания

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