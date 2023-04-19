Жительница Оренбуржья выбросила в мусорку тело сына, умершего от пневмонии

Фото: СУ СК России по Оренбургской области

Жительница Оренбуржья испугалась ответственности за гибель своего четырехмесячного сына и выбросила его тело в мусорный бак, сообщает РИА Новости.

О теле ребенка в мусорном контейнере в районе жилых домов по улице Суворова в Бузулуке сообщили очевидцы. В результате слаженной работы следователей и полиции удалось установить, что малыша, который скончался в домашних условиях от заболевания, оставила 22-летняя местная жительница, испугавшись ответственности за его смерть.

15 апреля она завернула тело малыша в полиэтиленовый пакет и выбросила его в мусорный контейнер, после чего скрылась с места происшествия и покинула город. Эксперты не нашли повреждений на теле ребенка и установили, что смерть наступила от пневмонии.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Идет допрос свидетелей, назначен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетической и судебно-медицинской. Мать ребенка разыскивается.

Ранее в Балашихе возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. 18 апреля на козырьке подъезда многоэтажного дома обнаружили тело женщины 1984 года рождения. В ходе проверки следователи установили, что 3-летняя дочь погибшей, проживающая вместе с матерью, бесследно исчезла.

Спустя сутки погибшую девочку нашли в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком того же подъезда.

Исследовав характер травм трехлетней девочки, следователи сообщили, что они соответствуют тем, которые можно получить при падении с высоты. По версии следователей, девочка выпала из окна квартиры вместе с матерью. Причины и обстоятельства произошедшего по-прежнему выясняются.

