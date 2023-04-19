СМИ объяснили, почему тело девочки нашли на козырьке подъезда в Балашихе спустя сутки

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Тело девочки, погибшей в Балашихе, удалось обнаружить спустя сутки из-за того, что осмотр места ее матери проходил в сумерках. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Дело в том, что тело снимали с козырька уже в сумерках и козырек был обследован в это же время. В темноте, к сожалению, упавшую в щель между плитой козырька и стеной маленькую девочку просто не увидели", – пояснил собеседник издания.

Погибших мать и трехлетнюю дочь обнаружили с разницей в сутки. Тело женщины было обнаружено ее соседкой на козырьке подъезда, погибшую девочку нашли в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда.

До этого издание сообщало, что с 2014 года погибшая женщина испытывала проблемы с ментальным здоровьем. У нее начались панические атаки и мания преследования.

За помощью погибшая несколько раз обращалась к врачам. Осенью 2022 года ей диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Однако факт того, что женщина обращалась к врачам, в беседе с RT опроверг ее родственник. Он пояснил, что погибшая самостоятельно принимала лекарства, так как переживала из-за происходящего в Луганске – на ее родине.

"По ночам не спала… Нервное напряжение. Диагноза не стояло. Таблетки какие-то пила, но не знаем какие. Она никого к себе не подпускала особо", – сказал он.

Брат погибшей Антон в беседе с телеканалом "360" подтвердил, что у женщины были психологические проблемы и она принимала лекарства без контроля врачей.

Как пояснил мужчина, проблемы с психикой у сестры обострились осенью 2022, а затем вновь, но уже весной 2023. В Подмосковье она проживала последние полтора года.

"Она не стояла на учете, но проблемы были. Таблетки принимала", – сообщил он.

Вместе с тем Антон добавил, что его сестра не имела широкий круг общения. Женщина контактировала только с близкими.

Исследовав характер травм трехлетней девочки, следователи ранее сообщили, что они соответствуют тем, которые можно получить при падении с высоты. По версии следователей, девочка выпала из окна квартиры вместе с матерью. Причины и обстоятельства произошедшего по-прежнему выясняются.

