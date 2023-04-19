На Манхэттене обрушилась крытая парковка

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Многоуровневая парковка обрушилась в одном из зданий в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Пожарные службы Нью-Йорка заявили об одном погибшем.

Сообщается, что пострадали как минимум пять человек, при этом спасательные службы города не исключают, что под завалами могут быть еще люди.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще 28 пострадали во время обрушения крыши театра "Аполлон" в городе Белвидир американского штата Иллинойс. В момент обрушения крыши в театре находились 260 человек, в театре проходил концерт группы Morbid Angel.

До этого стало известно, что в Техасе на заводе по производству химикатов и масел прогремел взрыв. Вслед за этим предприятие охватило пламя, пострадал один человек.