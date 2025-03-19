Следствие просит арестовать комика Останина за разжигание ненависти к бойцам СВО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Главное следственное управление СК России по Москве просит суд взять под стражу стендап-комика Артемия Останина, обвиняемого в разжигании ненависти к участникам СВО. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с лишением свободы", – говорится в сообщении.

В настоящее время с Останиным проведены следственные действия. Причастность комика к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей, протоколом осмотра предметов и иными материалами уголовного дела, отметили в СУ СК.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении стендап-комика Артемия Останина из-за враждебных высказываний в адрес участника спецоперации.

В социальных медиа появилась информация о том, что Останин во время своего выступления в Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО. Следователи уточнили, что его выступление было размещено в Сети.

Во вторник, 18 марта, Следственный комитет задержал стендап-комика. Как отметили в ведомстве, он пытался пересечь российскую границу. После задержания Останина доставили в Москву.

Позже комик извинился за свое выступление. Он заявил, что не хотел кого-либо оскорбить.