Число пострадавших от обстрела Горловки со стороны ВСУ выросло до 11

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Число пострадавших в результате артиллерийского обстрела города Горловки в ДНР со стороны ВСУ выросло до 11. Об этом глава городского округа Иван Приходько написал в телеграм-канале.

По его информации, украинские военные нанесли удар кассетными боеприпасами по центру города и жилому массиву "Строитель". Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, домостроений, а также "Газели" маршрута № 100.

Изначально сообщалось о 9 раненых местных жителях.

Ранее четыре человека пострадали из-за обстрела ВСУ Горловки. Удар пришелся на поселок шахты имени Ленина. По словам Приходько, в числе получивших ранения оказался подросток.

До этого пять человек, в том числе два ребенка, получили травмы в результате ракетного удара со стороны украинских военнослужащих по Макеевке. Кроме того, были повреждены несколько жилых домов, торговые и социальные объекты, а также автомобили.