Следователи впервые за 30 лет поисков назвали возможную профессию "даниловского маньяка"

Фото: Следственный комитет РФ

"Даниловский маньяк", орудовавший в Вологодской области с 1992 года, мог быть мясником, врачом или человеком со специальной подготовкой, сообщает газета "Известия" со ссылкой на старшего следователя Следственного комитета РФ по Череповцу Артема Колобова.

Он рассказал, что маньяк что-то похищал у каждой из своих жертв. Это могли быть нижнее белье и личные вещи. Кроме того, на одежде имелись следы среза. По словам Колобова, криминалисты обнаружили две удавки, но при этом преступник ловко орудовал ножом.

"У нас есть описание нескольких очевидцев, которые видели его только со спины и издалека. В 2004 году его описывали как мужчину 45–50 лет. Предположительно, он был крепко сложен и имел навыки скрываться в лесополосе", – добавил следователь.

Руководитель отдела криминалистики СУ СК по Вологодской области Сергей Тихоничев добавил, что единое мнение о маньяке одно: преступник тщательно готовил свои преступления и совершал убийства там, где хорошо ориентировался.

Колобов же сообщил, что изначально считалось, что убийства молодых девушек, включая несовершеннолетних, происходили в период с 2004 по 2007 год. Объединить все эти преступления в одно дело позволило ДНК убийцы.

При этом в 2022 году следователи начали изучать порядка 1,5 тысячи нераскрытых дел, относящихся к преступлениям прошлых лет. Тогда стало понятно, что маньяк начал действовать значительно раньше, и к делу присоединили более ранние дела – 1992 и 1993 годов. Экспертиза биологических следов по этим делам совпала с ДНК таинственного преступника.

К делу также присоединили эпизод 2011 года, поскольку это преступление похоже по обстоятельствам. Биологических следов убийцы при этом следователи не нашли.

Всего на счету "даниловского маньяка" 14 жертв. Дела по ним соединили в одно производство. При этом следователи считают, что эпизодов может быть гораздо больше. По словам Колобова, в поисках новых жертв и улик пристальное внимание уделяется тем нераскрытым делам, где есть вещественные доказательства.

Ранее прокуратура потребовала приговорить жителя Казани Радика Тагирова, который обвиняется в убийстве 31 пожилой женщины в 15 городах РФ, к пожизненному заключению. Гособвинитель в зале Верховного суда Татарстана подчеркнул, что отбывать наказание "поволжский маньяк" должен в исправительной колонии особого режима.

Мужчина рассказывал, что убивал своих жертв при помощи удушения, потому что этот способ был "тихий, быстрый, безболезненный для них". После он похищал у пенсионерок деньги и украшения, найденные в квартирах.