Средства РЭБ перехватили беспилотник над Воронежем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотник был перехвачен над Воронежем системами РЭБ России. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Системами РЭБ над Воронежем перехвачен БПЛА самолетного типа", – написал он.

Губернатор уточнил, что согласно оперативной информации, обошлось без пострадавших и существенных последствий на земле. Гусев также отметил, что режим авиационной опасности в регионе сохраняется.

Режим опасности из-за атаки беспилотников в Воронежской области был объявлен вечером 18 марта.

До этого в селе Введенская Готня Белгородской области обнаружили взрывоопасный предмет. В связи с этим жителей населенного пункта решили эвакуировать в Ракитное. Оставленные дома будут охранять бойцы муниципального отряда самообороны.

