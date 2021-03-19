Жительница Самарской области задушила шестилетнюю дочь

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В Самарской области женщина задушила шестилетнюю дочь. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте СУ СК РФ по Самарской области.

Уточняется, что трагедия произошла 17 марта.

"Уголовное дело расследуется в отношении местной жительницы 1978 года рождения, которую подозревают в совершении преступления по статье "Убийство малолетнего", – говорится в сообщении.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Мурманске следователи предъявили обвинение мужчине 1983 года рождения в убийстве матери.