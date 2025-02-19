В Сочи предстанет перед судом мужчина, сбивший соседей на машине

Фото: телеграм-канал "СУ СК РФ по Краснодарскому краю"

В Сочи предстанет перед судом 35-летний житель Тольятти, который переехал на автомобиле соседей из-за просьбы сделать музыку потише. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 30 сентября 2024 года в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Дубравушка" в поселке Горное Лоо в Лазаревском районе. По данным ведомства, мужчина, находясь в нетрезвом виде, вступил в конфликт с супружеской парой, которая живет рядом с ним, из-за громко играющей музыки.

Затем злоумышленник, которого уже судили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил супружескую пару. В результате мужчина и женщина получили травмы разной степени тяжести. Действия обвиняемого пресекли местные граждане и приехавшие по вызову полицейские. Пострадавшим, как сообщает ведомство, была оказана необходимая медпомощь.

По итогу мужчину обвинили в покушении на убийство двух и более лиц, а также в повторном управлении машиной в нетрезвом виде. Суд отправил в СИЗО злоумышленника. На данный момент следователями направлено дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Можайске мужчина переехал девушку на своей машине из-за того, что та объявила о расставании с ним. Кроме того, как утверждают следователи, автомобилист не остановился и продолжил движение, пока его машина не врезалась в деревянное строение.

В результате девушка умерла в больнице от множественных переломов. Следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве, а спустя время суд арестовал злоумышленника.

