Подрезавшего учебный авто и оскорбившего девушку столичного таксиста отстранили от работы

Фото: скриншот видео телеграм-канала Hue

Столичного таксиста, который подрезал учебный автомобиль и оскорбил девушку, отстранили от работы. Об этом сообщили в сервисе "Яндекс. Такси".

"Мы закрыли водителю доступ к заказам до выяснения обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении.

В компании также добавили, что судя по видео, водитель нарушил не только правила сервиса, но и правила дорожного движения. В связи с этим сервис готов предоставить информацию по официальному запросу правоохранительных органов.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель такси вышел из своего автомобиля и оскорблял девушку и инструктора учебной машины.

13 января суд в столице арестовал таксиста по уголовному делу об аварии из-за выезда на встречную полосу. В результате ДТП пострадала школьница.

Водитель такси после происшествия хотел скрыться и покинуть Москву, но его успели задержать у станции метро "Белорусская". Подозреваемым оказался 22-летний приезжий из ближнего зарубежья, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.