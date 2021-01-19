СК возбудил уголовное дело о халатности после гибели мужчины под лавиной в КЧР

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после гибели мужчины под лавиной в Карачаево-Черкесии. Об этом говорится на сайте СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека")", – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что в рамках расследования допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается документация.

Лавина накрыла горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии днем 18 января. В МЧС подтвердили гибель одного человека.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.

Утром 19 января поисково-спасательные работы на месте схода лавины возобновились. В поисках участвуют свыше 200 человек и около 20 единиц техники. По данным МЧС, в горах сохраняется угроза схода снежных лавин.

В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике работает оперативный штаб. Горячая линия открыта по телефону +7 (878) 226-01-00.

