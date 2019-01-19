На востоке Москвы мужчина получил смертельное ножевое ранение

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В московском районе Перово мужчина получил смертельный удар ножом в ходе конфликта. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в районе дома №1А по Зеленому проспекту. Тело мужчины в крови обнаружили прохожие. Нападавший задержан.

В конце декабря мужчина ранил ножом в сердце 19-летнего сторожа парка "Братеевская пойма". Нападавшим оказался безработный 1971 года рождения.