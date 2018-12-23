Задержан мужчина, ранивший ножом в сердце сторожа парка

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала мужчину, ранившего ножом в сердце сторожа парка "Братеевская пойма", сообщает Агентство "Москва".

Информация об ножевом ранении поступила в службу "02" ранним утром 22 декабря. Правоохранители выехали по адресу: улица Братеевская, дом 24, корпус 2.

На месте они нашли 19-летнего сторожа парка с проникающим ранением грудной клетки слева, его госпитализировали. Выяснилось, что в тот же день в парке неизвестный во время ссоры ударил потерпевшего предметом, похожим на нож, и скрылся.

Через час злоумышленника задержали на Алма-Атинской улице, им оказался безработный мужчина 1971 года рождения. Его изобличили в совершении преступления, возбуждено уголовное дело.