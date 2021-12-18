Возгорание на строящемся корвете в Петербурге ликвидировано

13:26
Пожар на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге потушили
Возгорание на строящемся корвете на Северной верфи в Санкт-Петербурге ликвидировали, сообщает РИА Новости. Сейчас идет проливка конструкций.
Причина пожара устанавливается. Расследование уголовного дела находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба".
Причиной пожара на строящемся корвете на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге могло стать нарушение техники безопасности при проведении работ. При этом уточняется, что официально причина пожара еще не названа, ее устанавливает прокуратура.
Сперва огонь вспыхнул в рубке главного командного поста и на башенно-мачтовой конструкции, затем по строительным лесам он перекинулся на другие палубы.
Тушение осложнилось из-за того, что корабль стоял на покраске, и на борту находились лакокрасочные материалы. По информации медицинских служб, пострадали двое пожарных. Ночью огонь удалось локализовать.
Пожару был присвоен 4-й ранг сложности. Отмечалось также, что в ликвидации возгорания участвуют 168 человек и 42 единицы техники.
В Петербурге загорелся строящийся на заводе "Северная верфь" корабль
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