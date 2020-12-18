Еще одно дело завели после пожара в доме престарелых в Башкирии

16:55
Фото: СК РФ
Уголовное дело о халатности властей возбудили по факту пожара в доме престарелых в Башкирии, сообщили на официальном сайте управления СК РФ по республике.
"В результате пожара в доме престарелых возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц")", – говорится в сообщении.
Следователи сообщили, что чиновники не проконтролировали деятельность организации. В частности, власти не провели проверку и не стали приостанавливать деятельность дома престарелых.
Представители ведомства затребовали документацию местных чиновников о том, какие меры принимались в отношении организации, а также по поводу обращений, которые получали власти в связи с работой дома престарелых.
В управлении СК сообщили, что владелица организации оказывала услуги, которые не отвечали мерам безопасности. В частности, в доме престарелых не имелось противопожарной системы безопасности, а также эвакуационного выхода. Кроме того, были обнаружены нарушения при эксплуатации обогревательных приборов.
Ранее сообщалось, что руководитель пансионата признала вину. 15 декабря 2020 года в этом доме престарелых произошел пожар, во время которого погибли 11 постояльцев. По данному факту возбуждены уголовные дела. Руководитель пансионата арестована на срок до 15 февраля.
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