Напавшего с ножом на трех человек задержали в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении с ножом на трех работников склада в городском округе Чехов.
Как сообщили Агентству "Москва" в МВД по Московской области, злоумышленником оказался 34-летний житель Волгоградской области.
Отмечается, что инцидент произошел в ходе распития спиртных напитков в деревне Новоселки на почве личных неприязненных отношений.
Задержанный нанес телесные повреждения трем мужчинам, которые впоследствии с ножевыми ранениями были госпитализированы.
Ранее неизвестный в ходе ссоры ранил ножом продавца магазина в торговом центре "Прага" на юге Москвы и скрылся.