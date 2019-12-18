Напавшего с ножом на трех человек задержали в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении с ножом на трех работников склада в городском округе Чехов.

Как сообщили Агентству "Москва" в МВД по Московской области, злоумышленником оказался 34-летний житель Волгоградской области.

Отмечается, что инцидент произошел в ходе распития спиртных напитков в деревне Новоселки на почве личных неприязненных отношений.

Задержанный нанес телесные повреждения трем мужчинам, которые впоследствии с ножевыми ранениями были госпитализированы.

Ранее неизвестный в ходе ссоры ранил ножом продавца магазина в торговом центре "Прага" на юге Москвы и скрылся.